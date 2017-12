Curtas-metragens foram filmados durante a atividade "Fazendo Cinema", realizada numa parceria entre a Prefeitura e o MIS-SP

publicado em 18/12/2017

Os participantes da oficina “Fazendo Cinema”, ministrada no último dia 24 de outubro, em meio à programação da sétima edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, já podem conferir os resultados de seu trabalho no YouTube.

Os curtas-metragens “Mundo Paralelo” e “Pré-conceito”, produzidos durante as duas sessões da capacitação, estão disponíveis no canal do Núcleo Educativo do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), responsável pela realização da atividade, e podem ser acessados, respectivamente, pelos links: goo.gl/xstGxA e goo.gl/ecfSAj.

Durante o Fliv 2017, a capacitação foi oferecida ao público gratuitamente, por meio do programa “Pontos MIS”, numa parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga e o MIS-SP.

No festival, a oficina “Fazendo Cinema” foi ministrada por Jéssica Brito, integrante do Núcleo Educativo do MIS, e propôs aos inscritos a experiência de produção de um curta-metragem, passando pelas etapas de construção de roteiro, filmagem e exibição do exercício audiovisual.

Durante a atividade, os participantes foram estimulados a desenvolver uma história em grupo, a partir de ferramentas utilizadas pela técnica cinematográfica, como planos, cenas e narrativas clássicas.

Pontos MIS

“Pontos MIS” é um programa de circulação e difusão audiovisual que tem por objetivos a formação de público e a circulação de obras cinematográficas. O projeto funciona num sistema de parcerias entre o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) e diversas cidades do Estado.

O MIS oferece a programação, enquanto os municípios se responsabilizam pela infraestrutura necessária para a implantação do programa, que inclui espaço adequado para as exibições, equipamentos, equipe e divulgação local.

Em Votuporanga, o programa foi estabelecido em 2016 e teve a estrutura do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” como elemento decisivo para a efetivação da parceria entre o MIS e a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Atualmente, com o apoio do “Pontos MIS”, a sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo recebe, de terça-feira a domingo, três exibições de filmes por dia. Os títulos exibidos tratam-se de produções premiadas, fora do circuito comercial e voltadas para diferentes públicos e faixas etárias.

Além das sessões de cinema, Votuporanga também recebe, por meio do programa, uma série de atividades complementares mensais, que podem contemplar desde um bate-papo com um diretor até uma oficina audiovisual, voltada para áreas como fotografia, efeitos especiais e produção de curtas-metragens.