publicado em 30/12/2017

O jornal A Cidade ouviu profissionais e lideranças de diversas áreas e setores (Arte: A Cidade)

Sai 2017 e entra 2018. E o que aconteceu de bom no ano que vai embora? Qual a expectativa para o ano que inicia? O A Cidade questionou profissionais de diversas áreas e setores de Votuporanga para saber de cada um o que de melhor e pior aconteceu na cidade em suas opiniões e o que eles esperam do novo ano que começa a partir de segunda-feira (1º).Crise, sem dúvida, foi o maior receio dos entrevistados em 2017. Eles também apontam otimismo para o país retomar o crescimento e encerrar de uma vez esta história de crise. Nas linhas abaixo você pode conferir todas as respostas dos entrevistados e avaliar se para você 2017 também foi um bom ano ou não.Melhor de 2017 - Entendo que vencemos todas as dificuldades de 2017, não contente na economia, mas em outras questões. Também realizamos obras, serviços e concretizamos programas nunca feitos na cidade.Pior de 2017 - O pior que tem acontecido em Votuporanga é a maldade que existe nas redes sociais. Pessoas inventam falsas notícias buscando politicamente denegrir o governo que tem feito obras e serviços como jamais foram feitas na cidade.Espera para 2018 - Eu diria que não espero, mas que vou trabalhar intensamente para realizar em 2018 ainda mais do que em 2017, e por um simples motivo: arrumamos a casa e captamos recursos para custeio, o que nos permitirá realizar os serviços com mais eficiência.Melhor de 2017 - Depois da tempestade vem a bonança, então após muitas dificuldades, os supermercados tiveram uma recuperação boa. Foram os reflexos da retomada da economia.Pior de 2017 - Apesar do setor de supermercados ser um dos últimos a sentir, os três primeiros meses do ano foram bastante complicados por conta do momento ruim que a economia enfrentou.Espera para 2018 - Com os sinais de melhorias econômicas, espero e acredito que a retomada da economia seguirá ainda melhor em 2018.Melhor de 2017 - Acho que foi a estabilização econômica do país, que acabou melhorando economicamente e foi bom para os negócios em geral. Isso dá mais segurança.Pior de 2017 - Apesar da melhora, a economia ainda não está deslanchando. O consumidor ainda tem medo da crise e isso acaba criando dificuldades para a economia voltar a girar de vez.Espera para 2018 - Um grande ano, com mais crescimento. Expectativa positiva para o mercando avançar.Melhor de 2017 - Foi o início da categoria de base para tentarmos dar sustentabilidade para a Votuporanguense no futuroPior de 2017 - Foi uma disputa de Série A2 muito difícil. Ficamos no sufoco para cair até o último jogo. Esperávamos mais.Espera para 2018 - Que a gente faça uma boa campanha na Copa São Paulo para revelar jogadores. E que a gente consiga o tão sonhado acesso para a Série A1 do Paulistão.Melhor de 2017 - Depois de um ano difícil como foi 2016, neste ano deu uma leve equilibrada na situação financeira do comércio, porém, não foi o suficiente.Pior de 2017 - A pior situação deste ano foi com relação ao custo do dinheiro. Hoje ainda se paga muito caro sobre a moeda e o consumidor tem um custo ainda maior em suas compras.Espera para 2018 - Que a economia tenha um equilíbrio ainda maior, apesar de ser um ano político. Votuporanga é uma cidade que tem uma estrutura boa, mas ainda está deixando a desejar na questão de divisão de renda.Melhor de 2017 - O município conseguiu lidar bem com as dificuldades financeiras e trabalho bem dentro das suas possibilidades financeiras.Pior de 2017 - As dificuldades financeiras enfrentadas pelo município por conta da redução dos repasses federal e estadual.Espera para 2018 - Que Votuporanga siga como uma cidade diferenciada na política nacional, em que os poderes constituídos vivem em harmonia, puxando todos para o mesmo lado.Melhor de 2017 - Os projetos de formação que recebem crianças e adolescentes, uma vez que é importante levar para esse público um aprendizado de forma gratuita.Pior de 2017 - Entendemos que o público nas ações realizadas poderia ter sido melhor, inclusive é algo que esperarmos que melhore em 2018.Espera para 2018 - Que a pasta siga com o trabalho de criar oportunidade para os artistas locais mostrarem suas atividades nas mais diversificadas áreas.Melhor de 2017 - Acho que a cidade, assim como o Brasil, tem percebido uma retomada de crescimento. Essa retomada é excelente para todos os empresários de qualquer ramo. Outro ponto positivo também foi a mudança das rádios AM para FM.Pior de 2017 - Em momentos de crise, a comunicação sofre com os efeitos da necessidade de economia de recursos por parte dos clientes.Espera para 2018 - Desejo a todos mais otimismo, que tenhamos um Brasil melhor e com dias mais prósperos e produtivos.Melhor de 2017 - Acredito que a vinda da Vikstar alavancou a economia de Votuporanga, já que foram 1.700 contratações. O Facchini, que também é uma empresa importante para a cidade, também voltou a contratar mais de 300 funcionários.Pior de 2017 - Sou bastante positivo, não vi coisas ruins acontecerem na cidade, porém, acredito que o fechamento de alguns bancos e comércios locais foi algo que marcou, mas não prejudicou o crescimento do município.Espera para 2018 - Espero muito do ano que vem. É um ano político, então sem dúvida será um momento de muita responsabilidade, porque só o povo pode mudar a política nacional. Também é um ano de Copa do Mundo, eu espero que o Brasil ganhe e que 2018 seja alegre.Melhor de 2017 - A inovação do comércio foi bem com as empresas Vikstar e Laranjão. Grandes empresas chegaram e por isso não estamos com desemprego alto como no restante do Brasil.Pior de 2017 - A reforma trabalhista foi a pior coisa. Nós, trabalhadores, sempre queremos conquistas e só tivemos perdas. Precisamos lutar e nos adequar.Espera para 2018 - Traga muita paz e saúde a todos nós. E que tenhamos em Votuporanga cada vez mais empregos.Melhor de 2017 - Tentamos de todas as formas possíveis fazer com que a crise não ficasse pior. E conseguimos.Pior de 2017 - Este ano não foi um ano fácil. Não somente para nós, do setor industrial, mas para todo o país. Foi um ano que enfrentamos crises em diversos setores e tentamos ficar “em pé”.Espera para 2018 - Para os empresários de Votuporanga e região, que sigamos firmes em nossas posições, pois somos um braço forte da economia no interior paulista, somos grandes geradores de emprego e renda do nosso país.Melhor de 2017 - Para mim foi um tempo de adaptação em Votuporanga e na região. Hoje me sinto mais tranquilo para o trabalho pastoral nesta diocese. Neste ano conseguimos organizar os diversos setores da diocese e seus coordenadores.Pior de 2017 - Não tivemos algo ruim, e sim desafios. Por exemplo: nós não temos muitos padres para servir as nossas 30 paróquias diocesanas e no começo tivemos dificuldades em atender algumas comunidades sem padres.Espera para 2018 - Desejo que neste próximo ano, a nossa diocese possa elaborar seu primeiro plano de pastoral. Eu espero que cada um tenha muitas oportunidades para crescer na fé, na esperança, na justiça e na vida fraterna.Melhor de 2018 - Tivemos a tomada de posição do Governo com as reformas trabalhistas. Como presidente, afirmo que com a flexibilização, ficamos mais seguros com aquilo que fazemos, podemos trabalhar, se encarregar com os empregados e fazer tudo com segurança.Pior de 2018 - No mundo dos negócios, não foi tão bem, mas acreditamos sempre. Não aconteceu tanta coisa importante.Espera para 2018 - Estamos indo para 2018 com mais esperança e procuramos trabalhar mais, vender mais e administrar melhor. Esperamos que 2018 dê os resultados que esperamos.Melhor de 2017 - Mesmo com muitos vereadores novos, a união de todos fez com que mais uma vez a Câmara colaborasse com o desenvolvimento de Votuporanga.Pior de 2017 - Certamente, o pior momento foi a perda do nosso colega, o vereador Valentim Elcio Curti, que faz muita falta na Câmara.Espera para 2018 - Que o ano seja melhor do que foi 2017, que o país possa crescer e que Votuporanga consiga sempre gerar mais emprego e renda para todos.Melhor de 2017 - O grande avanço da nossa gestão foi a divulgação do calendário com antecedência que o comércio e o próprio consumidor precisam. Isso fez com que cada um se organizasse e se programasse efetivamente em relação as compras.Pior de 2017 - O primeiro semestre do ano, de uma forma geral, foi bastante difícil para todos os setores da economia. O segundo semestre já começou a dar sinais de melhora e isso vem acontecendo gradativamente.Espera para 2018 - Esperamos que a economia do país contribua para que o comércio possa retomar os números de alguns anos atrás. Espero que a crise econômica termine.Melhor de 2017 - O mercado de seguros acompanha a economia, então o início de uma retomada resultou em melhorias no setor.Pior de 2017 - O início do ano, principalmente o primeiro trimestre, quando a economia no país estava em piores condições do que a atual.Espera para 2018 - Que o país siga na sua retomada de uma melhor economia, já que isso beneficia todos. É muito bom ver Votuporanga gerando empregos.Melhor de 2017 - Realizamos uma verdadeira força-tarefa com nossos médicos, colaboradores, fornecedores, voluntários, lideranças políticas e a comunidade, em prol da nossa saúde.Pior de 2017 - É sempre muito desafiador cuidar de uma instituição filantrópica, mas em 2017 tivemos nossa situação financeira agravada por conta dos atrasos dos repasses.Espera para 2018 - Para o próximo ano desejamos continuar a atender a população de Votuporanga e região com o melhor de todos nós.Melhor de 2017 - Um ponto positivo foi a realização de eventos para um público mais maduro, que muitas vezes procura shows.Pior de 2017 - Com a entrada de novos prefeitos, houve dificuldade no início, já que eles precisavam “arrumar a casa”, e isso dificultou a realização de eventos.Espera para 2018 - Espero que tenhamos sempre mais eventos, mais oportunidade da população se divertir, porque a população gosta de shows e precisa de momentos de lazer.Melhor de 2017 – Acredito que a vinda de novos empreendimentos para a cidade tenha sido uma das melhores coisas de 2017.Pior de 2017 – Os anos de 2015 e 2016 foram de crise, então nesse ano ainda tivemos perda de venda, já que a margem de lucro é bastante apertada.Espera para 2018 - No ano que vem acredito que a poeira da crise vai assentar para o nosso segmento, estão espero só coisas boas para o ano que vem.Melhor de 2017 - Foi um ano muito produtivo. Avalio que conseguimos suprir as expectativas da população com vários atendimentos na área de empregabilidade.Pior de 2017 – Analiso que o pior foi a falta de recursos financeiros e não ter sido possível ter mais servidores para atender a população.Espera para 2018? - Espero que seja um ano de muita evolução, de muito trabalho em prol dos mais necessitados.