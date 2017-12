Cerca de 100 crianças receberão presentes arrecadados por meio de campanha na igreja

publicado em 23/12/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da Redação





A Paróquia Senhor Bom Jesus promove amanhã, véspera de Natal, uma celebração para as famílias da Vila Carvalho, a partir das 9h, na capela local. O padre Márcio Tadeu presidirá uma missa e, logo após, será realizada uma confraternização. Cerca de 100 crianças receberão presentes arrecadados por meio de campanha na igreja.