publicado em 14/12/2017

Em Votuporanga são 50 vagas de emprego divididas entre diversas profissões (Foto: Reprodução/Internet)

Da RedaçãoO Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, está ofertando 79 vagas de emprego nesta semana, sendo que 50 são em Votuporanga. As demais vagas são para outras quatro cidades da região: Santa Fé do Sul, Jales, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos, levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS, para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.A Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, a SERT, informou que “nosso sistema é online e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento”.Em Votuporanga são 50 vagas de emprego entre servente de pedreiro, motorista de caminhão, lubrificador de máquinas, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, auxiliar de topógrafo, assistente administrativo, consultor de vendas, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de manutenção de empilhadeira, mecânico de motocicletas, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, motorista de ônibus urbano, marceneiro de móveis, marceneiro, engenheiro civil, embalador, costureira de máquinas industriais, rodoboy, vendedor no comércio varejista e pizzaiolo.O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30. O telefone é o (17) 3421-4488.Em Jales há uma vaga para recepcionista em geral. O PAT está localizado na rua Seis, 2163. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3632-2700.O PAT de Santa Fé do Sul oferta três vagas entre mecânico de máquina de costura, auxiliar de crédito e açougueiro. O PAT da cidade fica na rua Onze, 1.220. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3631-1782.Em São José do Rio Preto são ofertadas seis vagas entre operador de retro-escavadeira, eletricista e carpinteiro. O PAT fica na rua Boa Vista, 666. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3235-1222.Em Catanduva há 19 vagas entre agente administrativo, gerente de produção, auxiliar financeiro, gerente de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de laboratório de análises físico-químicas, analista de logística, estoquista, costureira em geral, analista de crédito, gerente comercial, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, motofretista, montador de estrutura metálica, porteiro, torneiro mecânico, soldador e mecânico eletricista de diesel.O PAT de Catanduva fica na av. Com. Antonio Stocco, 537. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0017.(Colaborou Gabriele Reginaldo)