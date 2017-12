A jovem de 24 anos perdeu o controle de sua moto e colidiu com uma caçamba, na rua Miguel Nucci

publicado em 16/12/2017

A motociclista foi socorrida pela equipe do SAMU, que prestou os primeiros socorros no local do acidente (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Uma motociclista de 24 anos, E.D.S., ficou ferida após colidir com uma caçamba no Jardim Eldorado, em Votuporanga. A colisão foi registrada na manhã deste sábado (16) e a jovem foi socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves pelo corpo.

Segundo informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, a vítima trafegava com sua moto, uma Honda Biz, de cor preta, pela rua Miguel Nucci, entre as ruas General Osório e Iguaçu, quando perdeu o controle da direção e colidiu com uma caçamba. Um homem que mora próximo do local onde o fato foi registrado contou para a reportagem que ouviu um barulho muito forte, seguido de um grito e correu para ajudar. Com o impacto, a jovem sofreu traumas na perna esquerda e na barriga.

A motociclista foi socorrida pela equipe do SAMU, que prestou os primeiros socorros no local do acidente. Posteriormente ela foi encaminhada para a Santa Casa, onde passará por atendimento médico.