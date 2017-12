O acordo foi firmado por meio Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) da Secretaria de Estado de Turismo, numa cerimônia realizada na última quinta-feira (21/12), no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin e do secretário estadual de Turismo, Fabricio Cobra.

O projeto de sinalização turística foi desenvolvido por diversas secretarias da Prefeitura, com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e é a primeira ação de Votuporanga enquanto Munícipio de Interesse Turístico (MIT), prevendo a instalação de 177 placas informativas verticais, indicando a localização de 41 pontos da cidade, incluindo atrações turísticas e equipamentos que sirvam ao visitante, como hotéis, restaurantes e hospitais

Com o repasse dos recursos voltados para a execução das obras necessárias, o prazo proposto para o início da instalação das placas é de até 180 dias após a assinatura do convênio. A ideia é a de que, futuramente, o projeto de sinalização seja ampliado no município, abrangendo um total de 62 pontos espalhados por diversas regiões da cidade.

O prefeito João Dado afirmou que a assinatura do convênio é uma importante conquista para Votuporanga enquanto MIT e que a instalação das placas “promoverá uma importante divulgação dos espaços turísticos e de interesse público do município, trazendo uma nova configuração visual ao espaço urbano, que auxiliará o visitante em sua estadia na cidade”.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “a sinalização turística é uma importante ferramenta não só para o acolhimento ao turista, mas também para a orientação da própria população, que também poderá se beneficiar dos atrativos indicados pelas placas”.

MIT

No último mês de novembro, foi assinada pelo prefeito João Dado a sanção da lei que classifica Votuporanga como um dos 31 mais novos Municípios de Interesse Turístico (MIT) do Estado de São Paulo. A cidade conquistou o título após o resultado favorável da votação da Assembleia Legislativa Estadual (Alesp), que, em outubro de 2017, aprovou o projeto, de autoria do deputado estadual Carlão Pignatari.

Com a classificação de Votuporanga como Município de Interesse Turístico, a Prefeitura passa a receber, anualmente, cerca de R$ 650 mil em recursos vindos do Governo do Estado, que devem ser investidos no fomento ao turismo como propulsor da economia local, gerando empregos e renda.

Além de Votuporanga, receberam o MIT, em 2017, as cidades de Altinópolis, Araraquara, Araras, Areias, Cabreúva, Campina do Monte Alegre, Cardoso, Cruzeiro, Itapuí, Itupeva, Jaú, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Mairiporã, Mira Estrela, Mogi das Cruzes, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Rancharia, Registro, Riolândia, Rosana, Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Expedito, São Simão, Tabatinga, Tambaú e Uchôa.