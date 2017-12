Votuporanga ganha cada vez mais seu espaço em concursos de beleza

publicado em 15/12/2017

Cinco candidatos da cidade ficaram entre os primeiros e segundos lugares do concurso estadual Miss & Mister (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoVotuporanga ganha cada vez mais seu espaço em concursos de beleza. Sob a coordenação de Beto Ferraz, do dia 10 de dezembro, o município concorreu a cinco categorias do Miss & Mister Estudantil São Paulo 2017, no salão social do Votuporanga Clube. Dos nove representantes da cidade, um ficou com o primeiro lugar e agora poderá agora concorrer por uma vaga na etapa nacional, que acontecerá em abril, no Rio de Janeiro.Além dos desfiles, também aconteceram apresentações do coreógrafo Ticko Bboy com o Grupo M17, Companhia de Danças Urbanas, que fizeram a abertura juntamente com os participantes do concurso.Durante o evento, também foi apresentada uma prévia dos participantes do concurso Miss & Mister 3ª idade de Votuporanga. O evento será realizado na próxima segunda-feira (18), na Concha Acústica, a partir das 19h30.MISS 1.ª BIANCA AMARAL (GUARIBA)MISTER 1.º FELIPE (VOTUPORANGA)MISS 2.ª MANUELA DE OLIVEIRA (VOTUPORANGA)MISTER 2.º GUILHERME FIEL (MIRASSOL)MISS 1.ª JULIA VITÓRIA (STA. FÉ DO SUL)MISTER 1.º VICTOR MARCATO (STA FÉ DO SUL)MISS 2.ª STHEFANI LARISSA (VOTUPORANGA)MISTER 2.º FELIPE AUGUSTO (VOTUPORANGA)MISS 1.º EVELYN SILVA (BARRETOS)MISTER 1.º MATHEUS PEREIRA (BARRETOS)MISS 2.º RAQUEL CARDOSO DIONISIO (S. J. RIO PRETO)MISTER 2.º JOÃO VITOR DAMACENO (VOTUPORANGA)MISS 1.ª LAIS PAULO (BARRETOS)MISTER 1.º RAMIRES DOS SANTOS (STA FÉ DO SUL)MISS 2.ª ANA JULIA LOPES (OLIMPIA)MISTER 2.º NETO MOSCOVISK (SEVERINIA)MISS 1.ª FERNANDA SOUZA (BARRETOS)MISTER 1.º JONATHAN ATIQUE (GUARIBA)MISS 2.ª LETICIA LOPES (GUARIBA)MISTER 2.º DEIVIDY WENDER (OLIMPIA)