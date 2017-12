A unidade será inaugurada na manhã desta terça-feira (19), às 11h

publicado em 18/12/2017

O primeiro restaurante do McDonald’s em Votuporanga abre suas portas nesta terça-feira (19), a partir das 11h. Ele está localizado em um ponto estratégico do munícipio, na Avenida Brasil, nº 5.141, um dos locais mais importantes da região.

Com decoração diferenciada e estilo moderno, seguindo o novo conceito mundial da rede, o restaurante está instalado em um terreno de 2 mil m² e conta com cerca de 800 m² de área construída, 76 lugares, 21 vagas de estacionamento, incluindo vaga para idosos e pessoas com deficiência, e Drive-Thru.

Ao todo, foram criadas 60 vagas de empregos, preenchidas rapidamente, sendo a grande maioria dos funcionários moradores da própria cidade. A rede, reconhecida por não exigir experiência profissional, representa uma importante porta de entrada para quem busca o primeiro emprego formal. Todos os funcionários contratados receberam treinamento no restaurante e também em São José do Rio Preto e Fernandópolis.