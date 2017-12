A pasta sabe que nesta época do ano os pedidos para tapa-buracos naturalmente aumentam em decorrências das chuvas

publicado em 19/12/2017

Munícipes podem informar a Prefeitura sobre a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da rua ou avenida (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDados da Prefeitura de Votuporanga mostram que de janeiro a novembro deste ano a Secretaria Municipal de Obras atendeu mais de 500 solicitações de tapa-buracos. A pasta explica que o trabalho de tapar buracos é contínuo na cidade.O diretor de Obras, Waldir Petenucci, observou que 530 solicitações foram atendidas, no entanto há mais a mesma quantidade para atender. “Infelizmente, nessa época do ano os buracos se alongam muito rapidamente. Um buraco que hoje está com diâmetro de 15cm, passa para 30cm de um dia para o outro”, contou. Ele observou que a pasta faz de tudo para atender o mais rápido possível a reivindicação dos cidadãos.A Secretaria de Obras sabe que nesta época do ano os pedidos para tapa-buracos naturalmente aumentam em decorrências das chuvas, no entanto, os trabalhos não param.No período de chuvas, explicou Waldir, o tapa-buracos se torna complicado, já que a massa não gruda da maneira que deveria ser por conta do choque térmico, então é possível que ela saia. “Infelizmente, enquanto não acontecer os recapes da cidade toda, nós vamos conviver com buracos, mas a nossa equipe está preparada: para de chover, dá uma secadinha, eles vão e fazem um trecho. Nós não vamos parar nunca. O tapa-buracos é constante”, garantiu.O diretor lembrou que a Prefeitura está em fase de aquisição de mil toneladas de massa asfáltica. Por mês, neste ano, foram empregadas em média 100 toneladas de massa asfáltica em pontos por toda a cidade. “Sabemos que dezembro, janeiro e fevereiro são críticos para nós, mas estamos cuidando”, disse.Waldir destacou que o prefeito João Dado tem conseguido recursos para o recapeamento de ruas. “O recape soluciona por um período de cinco anos, e o tapa-buracos você faz hoje, porém após três meses, tem que fazer novamente porque já saiu”, apontou.Munícipes podem informar sobre a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da via. Os interessados podem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590 ou na Secretaria de Obras pelo (17) 3426-7050.