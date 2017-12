As provas objetivas do concurso público 03/2017 da Prefeitura de Votuporanga serão aplicadas neste domingo, às 8h, no Campus Centro e na Cidade Universitária da Unifev.

publicado em 17/12/2017

As vagas estão disponíveis em 35 áreas da Administração (Foto: Divulgação/Prefeitura)

As provas objetivas do concurso público 03/2017 da Prefeitura de Votuporanga serão aplicadas neste domingo, às 8h, no Campus Centro e na Cidade Universitária da Unifev. Mais de 4,6 mil candidatos concorrem a uma das 73 vagas voltadas para a área da Administração. É importante que o candidato compareça ao local designado para a prova com antecedência mínima de uma hora, munido de comprovante de inscrição e comprovante de pagamento; original de um documento de identidade e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de corpo transparente.Os detalhes do concurso estão disponíveis no site da Prefeitura, no link “Concursos” ou da Cetro Concursos, empresa organizadora (www.cetroconcursos.org.br). O número de questões e o tempo de duração de cada prova varia de acordo com o cargo pretendido, por isso, é necessário o candidato consultar o edital.ConcorrênciaOs cargos mais concorridos neste concurso público são os de Educador Social, com 964 candidatos para 5 vagas; Serviços Gerais feminino, com 511 inscritas para 5 vagas; Fiscalização de Trânsito, com 429 interessados para 2 vagas; Cuidador Social, com 269 para 5 vagas; entre outros. Por outro lado, os cargos com menor número de interessados são os de Manutenção Hidráulica, com uma pessoa inscrita; borracharia e carpintaria com três candidatos cada; e jardinagem com cinco interessados.SaláriosAs vagas estão disponíveis em 35 áreas da Administração com salários que variam de R$1.155,45 (Serviços Gerais) a R$6.581,71 (Odontologia PSF). Este é o terceiro concurso público aberto na gestão do prefeito João Dado, além do processo seletivo voltado para área da educação, cujas provas foram realizadas em maio.