Choveu 85 mm em meia hora, segundo o pluviômetro da represa da Saev Ambiental

publicado em 18/12/2017

A Defesa Civil está contabilizando as ocorrências (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Votuporanga registrou a maior chuva do ano nesse domingo (17). Choveu 85 mm em meia hora, segundo o pluviômetro da represa da Saev Ambiental. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, esse foi o maior índice do ano. Até então, o dia que mais havia chovido foi em 22 de novembro, com 75 milímetros no acumulado das 24 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete ocorrências de inundação foram registradas e outra de queda de árvore. A Defesa Civil está contabilizando as ocorrências. A rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos está interditada para reparos entre as ruas Argentina e Colômbia.