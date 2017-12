Entrega de 18 itens foi feita durante cerimônia de posse de novos associados, realizada na sede, na última sexta-feira (15)

publicado em 18/12/2017

O Lions Clube de Votuporanga – Centro se uniu em prol da Santa Casa de Votuporanga. Nas vésperas do Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, os associados presentearam a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital, com 18 polvos de crochês, na última sexta-feira (15/12), na sede do clube.

A iniciativa partiu da companheira leão Maria Sidney e contou com a ajuda das demais companheiras. “Maria Sidney nos falou dos benefícios dos polvos para os recém-nascidos e prontamente lançamos a campanha, como forma de colaborar com a Instituição”, contou o presidente Rodrigo Beleza.

Os itens foram entregues para a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, Dra. Lara Galvani Greghi e para a fisioterapeuta Renata Salvino Casado Bortolozo também da unidade.

Dra. Lara ressaltou os benefícios dos polvos para os pacientes. "Para que nossos bebês se desenvolvam de maneira adequada, é preciso que fiquem posicionados de maneira adequada e com o mínimo de estresse possível. Estes mimos irão nos ajudar neste desafio", ressaltou.