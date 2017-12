O encontro das “Dilmas”, já que muitos dizem que Rosa é a Dilma de Votuporanga, ocorreu em São Paulo

publicado em 15/12/2017

A ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente do PT em Votuporanga, Rosa Maria Chiquetto (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Votuporanga, Rosa Maria Chiquetto. encontrou a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, na tarde de anteontem. O encontro das “Dilmas”, já que muitos dizem que Rosa é a Dilma de Votuporanga, ocorreu em São Paulo.Rosa e o advogado Elton Delacorte, presidente do PT Cosmorama, assistiram, anteontem, a uma aula promovida pela Escola Nacional de Formação do PT em São Paulo. A preleção foi ministrada pela ex-presidente Dilma Rousseff.O tema da palestra foi “Golpe e Economia”. De acordo com Rosa, a ex-presidente fez uma análise da conjuntura econômica mundial. Na oportunidade, ela discorreu sobre a “financeirização das empresas e de como isso tem influenciado os programas de governo em toda a Europa e nos EUA e, por consequência, provocando quedas de governantes que não se adequam a esse modelo, como foi o caso do Paraguai, Honduras e Brasil”.Perguntada sobre o sentimento de conhecer pessoalmente a ex-presidente, Rosa contou que foi um momento muito especial, uma vez que tem imensa admiração por Dilma. “Não somente porque ela foi eleita presidente pelo meu partido, mas pela força que tem de não se deixar influenciar por ninguém, quando ela tem um projeto claro em sua mente”, comentou a líder do PT em Votuporanga.