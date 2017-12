Rede doou alimentos para o café da tarde promovido no dia 15 de dezembro, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos para pessoas que estão em situação de rua; a Responsabilidade Social está entre os valores de toda a rede

publicado em 21/12/2017

Contribuir para momentos de descontração e participar da vida dos moradores de Votuporanga e região, são ações que fazem parte da rede de supermercados Laranjão. Recentemente, a unidade de Votuporanga participou da confraternização promovida no dia 15 de dezembro pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga e pela Comunidade São Francisco de Assis para pessoas que atualmente estão em situação de rua.

O Laranjão de Votuporanga contribuiu com a doação de pães para cachorro-quente e também panetones. Durante toda a tarde, os atendidos das entidades Casa Abrigo Irmãos de Emaús e Mão Amiga participaram da programação preparada para o encontro, que contou com bate-papo com autoridades, música e um delicioso café da tarde.

“Ficamos gratos pelo convite para participarmos desse momento e ainda mais felizes em saber que contribuímos para um fim de ano melhor e mais feliz dessas pessoas”, destacou Lauro César Bianchi, diretor do Laranjão.

Entre os valores do Laranjão, estão o compromisso e respeito com o Cliente Externo e Interno e a Responsabilidade Social. A rede, que tem quase 50 anos de história, realiza constantemente trabalhos sociais envolvendo os mais de 1,4 mil colaboradores que trabalham nas 11 lojas instaladas na região Noroeste Paulista.