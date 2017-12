Durante o evento os interactianos comercializarão as ações entre amigos em prol da Apae – será sorteado um iPhone

publicado em 15/12/2017

Evento do Interact Club de Votuporanga será realizado hoje e amanhã na Concha Acústica (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAjudar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga é um dos propósitos do “Pedalando 24 horas pela Apae”, uma iniciativa do Interact Club que ocorre hoje e amanhã na Concha Acústica.De acordo com o setor de comunicação do Interact, a intenção é arrecadar dinheiro para a Apae e demonstrar o tanto de energia que é possível acumular pedalando. Um programa instalado nas bicicletas calculará a energia. “A renda será para pagar os gastos que tivemos com o projeto, e o restante será doado à Apae”, explicou.A ação começará às 13h de hoje e terminará às 13h de amanhã, portanto terá 24 horas de duração. Durante o evento os interactianos comercializarão as ações entre amigos em prol da Apae – será sorteado um iPhone. À noite, haverá ciclismo, com apoio da Elite Bikes.Já amanhã de manhã, a programação conta com “aulão” de zumba, com o professor da academia Roma. “Queremos realizar um evento com muita diversão e solidariedade”.A comunicação do Interact destacou que este ano o clube realizou muitos eventos e projetos. “Tivemos ações pequenas como ajude ao México, End Polio Now, e projetos maiores como o Interacão e agora o Pedalando. Ainda teremos o abraço grátis para espalhar o amor do Natal e uma arrecadação de alimentos para doação”.O Interact dá aos estudantes de 12 a 18 anos a oportunidade de fazerem a diferença em sua comunidade. Todo Interact Club realiza dois projetos por ano: um que ajuda sua escola ou comunidade e outro que promove a compreensão internacional. Os associados se reúnem e são patrocinados por Rotary Clubs locais. O Interact Club de Votuporanga conta aproximadamente 45 membros.