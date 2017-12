Confira as atrações que acontecem neste fim de semana em Votuporanga e região

publicado em 22/12/2017

DESTAQUE

Baltazar Botequim + Inimigos do Ritmo

Neste sábado, o Baltazar Botequim conta com a Feijuca do Noel. Além do tradicional buffet de feijoada, no valor de R$19,90, para comemorar com muita alegria em vésperas de Natal, tem atração especial pra esquentar o clima: Inimigos do Ritmo, de São José do Rio Preto. Eles prometem agitar a tarde com muito samba.

SEXTA-FEIRA

Morphine Street Bar + Psicodella

Nesta sexta-feira, é promovido um especial Pitty, System of a Down e grandes clássicos do rock com a banda Psicodella, no Morphine Street Bar. A entrada é no valor de R$15 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.

Chalé Acústico + Eletro Rock

Hoje, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com a banda Eletro Rock que tocará muito pop durante a noite. No repertório, músicas de Bruno Mars, One Republic, Major Lazer, Maroon 5 e muito mais. A entrada é no valor de R$15 após às 22h31. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.

Vila Dionísio + Thiago Giacomelli + Marvivo

Hoje, a partir das 21h, o Vila Dionísio conta com duas atrações. A primeira fica por conta de Thiago Giacomelli com um especial baladas hard rock. A segunda fica por conta da banda Marvivo com um especial Paralamas do Sucesso e Titãs. A entrada é no valor de R$25 até às 23h. Após esse horário, o valor é R$30. O Vila Dionísio fica na avenida Bady Bassitt, 3961, no bairro Vila Imperial.

SÁBADO

Restaurante Camilla’s + Grupo Tradição

Amanhã, o Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Camilla’s. O repertório é composto de músicas de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e outros mestres do choro. A apresentação é realizada das 12h às 14h. O restaurante fica na rua Goiás, número 3525, no Centro.

Morphine Street Bar + Novos Bohemios

Neste sábado, a banda Novos Bohemios se apresenta no Morphine Street Bar tocando o melhor do pop rock nacional e internacional. A entrada é no valor de R$10 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.

Chalé Acústico + Deck66

Neste sábado, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com um especial tudo junto e misturado com rock nacional, reggae e música popular. A banda Deck66 é a responsável pelas melhores músicas do repertório durante a noite. A entrada é no valor de R$20 depois das 22h31. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.

Vila Dionísio + Bluff + PopMind

Amanhã, as bandas bluff e PopMind se apresentam no bar Vila Dionísio. O repertório será recheado de pop rock. A entrada é no valor de R$25 até às 23h. Após esse horário, o valor é R$30. O Vila Dionísio fica na avenida Bady Bassitt, 3961, no bairro Vila Imperial.