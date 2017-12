Lojas estarão abertas das 9h às 18h; neste sábado, ACV também sorteará dois vales-compras de R$ 300, pela campanha “Presentes dos Sonhos”

publicado em 15/12/2017

(Foto: A Cidade)

Seguindo o horário especial de funcionamento de fim de ano, o comércio de Votuporanga abrirá neste sábado (16/12) das 9h às 18h. A população também poderá acompanhar às 10h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, o segundo sorteio da campanha “Presentes dos Sonhos”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga.

Quem comprou nas lojas associadas à ACV desde o dia 1 de dezembro, preencheu o cupom e depositou nas urnas da campanha, concorrerá a dois vales-compras de R$300 cada. Os ganhadores do carro e das duas motos serão conhecidos no último sorteio da promoção, no dia 3 de janeiro.

“Os primeiros dias têm sido de movimento nas lojas da cidade e a próxima será ainda mais intenso. Os nossos comerciantes se prepararam para este período, que é o mais importante para o setor, e também contam com o apoio da Associação, como com a realização da campanha que atrai consumidores locais e de toda a região”, pontuou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.