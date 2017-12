Candidatos que realizaram as provas objetivas do concurso público 03/2017 concorrendo a cargos na Prefeitura de Votuporanga já podem conferir o gabarito no site da empresa organizadora do processo, a Cetro Concursos ( www.cetroconcursos.org.br ). A instituição ficou responsável pela elaboração e aplicação das provas no último domingo (17/12) e de toda as demais etapas do concurso.

No acesso à tela do item gabarito, a empresa já disponibilizou, inclusive, um aviso orientando aos candidatos sobre prazo de recurso que vai até esta quarta-feira (20/12). “Candidatos com dúvidas na interposição de recurso de gabarito, favor enviar o recurso (prazo: 19/12/2017 à 20/12/2017) para o e-mail sac1@cetroconcursos.org.br ”. Segundo cronograma publicado em edital pela empresa, a previsão de divulgação das listas de resultado provisório das provas objetivas e títulos, bem como das respostas à análise de recursos do gabarito da prova objetiva é para o dia 18 de janeiro de 2018, também no site da empresa.

Mais de 4.600 candidatos realizaram as provas objetivas no domingo concorrendo a uma das 73 vagas disponíveis em 35 áreas da Administração com salários que variam de R$1.155,45 (Serviços Gerais) a R$6.581,71 (Odontologia PSF). Além das provas objetivas e de títulos, candidatos a alguns cargos também serão submetidos a TAF (Teste de Aptidão Física), provas práticas e avaliação psicológica, conforme descrito em edital.