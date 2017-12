Na noite da última segunda-feira (18/12), o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga promoveu mais uma edição do concurso “Miss e Mister Terceira Idade”, em parceria com o promotor de eventos Beto Ferraz e as secretarias de Assistência Social e Cultura e Turismo. O evento integrou a segunda semana da programação comemorativa “Festividades na Concha”, que segue até esta sexta-feira (22/12), com atrações culturais gratuitas, abertas a toda a comunidade.

Ao todo, participaram da competição 26 candidatos, sendo 23 das categorias femininas e três das masculinas. Os participantes são atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Francisco Pignatari” e pelas unidades Norte, Sul e Leste do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Foram premiadas nas categorias femininas: Ana Maria de Carvalho Kalinauskas, de 63 anos, como Miss 2017; Nancy Natália Saladini, de 70 anos, como Miss Simpatia; e Maria Pereira Ribeiro Banzato, de 59 anos, como Miss Elegância.

Já nas categorias masculinas, foram premiados: João Marques Pereira, de 74 anos, como Mister 2017; Agenor Ribeiro das Neves, de 76 anos, como Mister Simpatia e Airto José de Paula, de 60 anos, como Mister Elegância.

“Atividades como esta contribuem não só para o bem-estar e o entretenimento dos nossos idosos, como também auxiliam no resgate da autoestima, promovendo um melhor convívio social na terceira idade”, destacou a presidente do Fundo Social, Mônica Pesciotto de Carvalho.

“Festividades na Concha”

Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, a programação de fim de ano “Festividades na Concha” traz ao público uma série de apresentações gratuitas de artistas e projetos culturais locais.

As atrações são abertas a toda a comunidade e estão sendo realizadas no período noturno desde o último dia 11 de dezembro, coincidindo com o horário especial de funcionamento do comércio local. As atividades acontecem, em sua maioria, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, com o apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV.

Nesta terça-feira (19/12), dando continuidade ao cronograma de atrações, a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” se apresenta às 20h30, na Praça “Dr. Fernando Costa”, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. No mesmo horário, a Igreja Adventista do Sétimo Dia executa sua Cantata de Natal, na Concha Acústica.

Na quarta-feira (20/12), também às 20h30, na Concha Acústica, acontece a I Mostra “Criando Sonhos”, realizada pela Casa da Criança, com a participação da companhia de danças urbanas M17.

Já na quinta-feira (21/12), a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” volta a se apresentar, dessa vez na Concha Acústica, com a “Homenagem a Roberto Carlos”, que trará ao público um repertório com sucessos do cantor e compositor, a partir das 20h30.

Por fim, na sexta-feira (22/12), a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal “João Cornachione ‘Oscarito’” e o Coral “Canto Livre” encerram as festividades levando mais uma vez à comunidade seu “Concerto de Natal”. A atração ocupa o palco da Concha Acústica, a partir das 20h30.