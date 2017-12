A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, reuniu representantes de diversas entidades assistenciais na última terça-feira (12/12), para repassar 250 brinquedos arrecadados durante a realização do concurso Miss & Mister Estudantil Votuporanga/São Paulo. O ato contou com a participação do promotor de eventos Beto Ferraz, responsável pelo trabalho de arrecadação.

O gesto de solidariedade atendeu pessoas assistidas de oito entidades: Associação Beneficente Irmã Elvira, Escola Artesanal Casa da Criança, Centro Espírita Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmão Mariano Dia, Lar Frei Arnaldo, Comunidade São Francisco de Assis, Centro Social de Votuporanga e Afupace -Recando Tia Marlene.

Durante o ato muito comemorado pelas entidades beneficiadas, o promotor de eventos reforçou que na próxima segunda-feira (18/12), mais brinquedos serão arrecadados com a realização da edição 2017 do concurso Miss Terceira Idade, que ocorrerá na Concha Acústica. “Nós, do Fundo Social de Solidariedade temos como principal objetivo praticar o bem através de atos solidários. São mobilizações como esta que trazem alegria para diversas pessoas carentes da nossa cidade”, agradeceu a presidente do Fundo Social, Mônica Pesciotto de Carvalho.