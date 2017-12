Em um intervalo muito curto de tempo, ás águas danificaram ruas e sobrecarregaram galerias. Os trechos mais comprometidos já estão com maquinário e trabalhadores das Secretarias de Obras e da Saev Ambiental para efetuar os reparos de forma emergencial. Entre as ações desenvolvidas estão recuperação de galerias, calçadas e recolhimento de árvores arrancadas pela tempestade.

A Defesa Civil de Votuporanga foi acionada para atender algumas ocorrências, no entanto, até o momento não foi possível contabilizar os atendimentos já que a equipe continua com o trabalho de auxílio e orientação aos moradores mais prejudicados. “A chuva foi muito forte e atingiu pontos nunca antes prejudicados pelas águas. Estamos atuando em diversas frentes, mas pedimos também a compreensão da população em não jogar lixo nem entulhos de obras nas ruas porque nos deparamos com muita sujeira descartada em bueiros que em momentos de tempestade, como este, prejudicam o escoamento da água”, explicou o secretário da Cidade e responsável pela Defesa Civil, Marcelino Poli.

Uma das regiões mais atingidas com essa forte tempestade foi a Vila América. O Cemei “Profª Helena Buzato Rigo”, localizado no bairro, suspendeu as aulas nesta segunda-feira para as equipes da Prefeitura executarem os reparos necessários. A intenção é concluir os trabalhos no decorrer do dia para retomar os atendimentos nesta terça-feira. No entanto, se não for possível concluir os reparos, a Secretaria da Educação atenderá as crianças na terça-feira em uma unidade próxima com todos os educadores.

Obra anti-enchente

No início deste mês, o prefeito João Dado anunciou que está em negociação a liberação de R$ 10 milhões de uma linha de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Parte deste recurso será utilizado para obras de canalização que resolverão definitivamente os problemas com escoamento de água nas vias do bairro Vila América, entre elas a Avenida José Silva Melo.

Esta obra é uma das prioridades do governo do prefeito João Dado. Desde o início de sua gestão, o prefeito tomou conhecimento da situação e determinou empenho de suas equipes para solucionar. No decorrer do ano, a Prefeitura executou algumas ações de retificação e limpeza nos córregos Boa Vista e Boa Vista do Médio, para onde escoam as águas pluviais daquela área da cidade. Os trabalhos conseguiram minimizar os impactos de outras chuvas fortes que atingiram a cidade. No entanto, desta vez, o índice foi muito acima da capacidade de escoamento, provocando alagamentos, inclusive, em pontos que nunca haviam sido atingidos anteriormente.

O compromisso assumido pelo prefeito João Dado é de concluir essas obras até o final de seu mandato e, com isso, solucionar um problema que se arrasta há cerca de 30 anos.