publicado em 27/12/2017

A Secretaria da Saúde explicou que é de competência do Estado a distribuição de cotas (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

Mais de 300 pessoas aguardam por cirurgia em Votuporanga. Os pacientes são agendados pela cota fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde e o município agenda as operações de catarata, histerectomia (retirada total do útero e anexos), vasectomia e laqueadura. Outras cirurgias eletivas são agendadas pelos serviços de atendimento, como AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e hospitais.

De acordo com dados da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), atualmente, no município, há 328 pessoas aguardando para realização de cirurgia. No primeiro lugar da lista de espera está a cirurgia de catarata, seguida pela operação de histerectomia e vasectomia.

A Secretaria Municipal da Saúde explicou que é de competência da Secretaria de Estado da Saúde a distribuição de cotas para a realização das cirurgias eletivas para os municípios. “É de responsabilidade do município o agendamento nas cotas recebidas mensalmente, e a comunicação ao paciente sobre o agendamento da cirurgia”, esclareceu.

Já a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo contou que a demanda reprimida por cirurgias eletivas (não urgentes) é uma realidade nacional, causada sobretudo pela defasagem na tabela de valores de procedimentos hospitalares do Ministério da Saúde, congelada há anos e que não cobre os reais valores dos atendimentos. Todos os anos, acrescentou, o governo federal deixa de enviar ao Estado de São Paulo R$ 1 bilhão relativos a atendimentos feitos na rede pública. “Por isso a conta não fecha e há espera de pacientes para cirurgias, abrangendo tanto a demanda de serviços estaduais quanto municipais”.

O número de procedimentos cirúrgicos em hospitais sob gestão do Estado cresceu 21% nos último seis anos, passando de 179,2 mil para 217,1 mil cirurgias anuais. Na região de São José do Rio Preto, o aumento no número de procedimentos cirúrgicos nos serviços sob gestão estadual foi de 32,2 %, passando de 18,5 mil para 24,5 mil cirurgias anuais no mesmo período. “Neste momento, o Estado promove um mutirão de cirurgias na rede pública, com 3 mil procedimentos extras além dos 20 mil já realizados a cada mês”.

Por fim, a pasta esclareceu que parte da fila de pacientes aguardando por cirurgias eletivas no Estado de São Paulo se refere a serviços de saúde que estão sob a gestão dos municípios, e não do Estado.