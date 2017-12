Corporação Musical “Zequinha de Abreu”, Orquestra Sinfônica e Coral “Canto Livre” se apresentam nesta quinta e sexta-feira, na Concha Acústica

publicado em 21/12/2017

Desde o último dia 11 de dezembro, diversas apresentações comemorativas foram promovidas pela Prefeitura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Após duas semanas de atividades culturais gratuitas e abertas a toda a comunidade, a programação comemorativa “Festividades na Concha”, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, chega ao fim nesta sexta-feira (22/12), com mais uma apresentação do “Concerto de Natal”, protagonizado pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Arte “João Cornachione ‘Oscarito’” e pelo Coral “Canto Livre”. A atração acontece a partir das 20h30, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.Antes disso, nesta quinta-feira (21/12), a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” apresenta sua “Homenagem a Roberto Carlos”, também às 20h30, na Concha Acústica. Durante a atração, o grupo executa um repertório especial, com diversos sucessos do cantor e compositor.“Festividades na Concha”Desde o último dia 11 de dezembro, diversas apresentações comemorativas foram promovidas pela Prefeitura, no período noturno, coincidindo com o horário especial de funcionamento do comércio local, e contando com o apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV.O cronograma de atividades das “Festividades na Concha” reuniu um grande público, que assistiu a atrações musicais, teatrais e de dança, protagonizadas por artistas e projetos sociais culturais da cidade.Além da Concha Acústica, outros espaços públicos, como a rua Amazonas, a Praça “Dr. Fernando Costa” e a Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” também sediaram as mais de 15 apresentações de final de ano.Participaram da programação: o Fundo Social de Solidariedade do município; a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes; o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC); a Corporação Musical “Zequinha de Abreu”; o Coral “Canto Livre”; o Coral Bem Viver, do Centro Social de Votuporanga; o Coral de Violas “A Voz do Sertão”, do Centro de Folclore e Cultura; o Studio de Dança Mariana Maricato; o Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia; e a Casa da Criança, com a participação da companhia de danças urbanas M17.Um dos destaques das “Festividades na Concha” foi o formato inédito da primeira apresentação do “Concerto de Natal”, realizada no último dia 15 de dezembro, no interior da Catedral Nossa Senhora Aparecida. O espetáculo emocionou a plateia, unindo as vozes dos membros do Coral “Canto Livre”, conduzidas por Márcio Zarsi, à execução instrumental dos músicos da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob a regência do maestro Mazinho Sartori.