A chuva que causou estragos por todos os lados da cidade domingo (17) deixou uma família sem nada na rua Ceará entre as ruas Sergipe e das Bandeiras

publicado em 19/12/2017

Joana Miamoto contou que durante a chuva o muro da frente caiu próximo dela e do marido, Mário Miamoto (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da RedaçãoA chuva que causou estragos por todos os lados da cidade domingo (17) deixou uma família sem nada na rua Ceará entre as ruas Sergipe e das Bandeiras. De acordo com Joana Lunas Miamoto, todos os móveis e eletrodomésticos foram perdidos.“Faz oito anos que moro aqui. Isso já aconteceu outras vezes e na última eu também perdi tudo. Dessa vez, eu estava pagando as coisas que tinha perdido da outra vez, como fogão, geladeira e cama. Agora, tudo foi perdido de novo”, disse a moradora ao A Cidade.Ela contou que durante a chuva o muro da frente caiu próximo dela e do marido, Mário Miamoto. “O maior susto foi quando eu abri o portão e a água veio com tudo. Derrubou portão com muro, eu desequilibrei e a água foi me levando. Foi o maior susto”, disse.Joana Miamoto contou que a Prefeitura de Votuporanga esteve no local e informou que a família deverá se mudar. “Eles estiveram aqui e falaram que nós vamos para outra casa até a gente se estabilizar. Eles disseram que a gente está em situação de risco e não podemos ficar aqui”, explicou a moradora.De acordo com o filho, Mário Miamoto, ele se assustou quando chegou em casa. “A minha mãe estava chorando quando cheguei. Ela estava desesperada também porque tem cachorros e gatos e eu fui ajudar a pegar e me machuquei também. Minha mãe está inconformada e sem reação”, disse ao A Cidade.(Colaborou Gabriele Reginaldo)