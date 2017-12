Serviço realiza abertura de quadros e plantio gratuito de mudas, contribuindo para arborização do município

O trabalho de arborização urbana em Votuporanga ganhou um importante reforço neste ano (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O trabalho de arborização urbana em Votuporanga ganhou um importante reforço neste ano. Desde o início de 2017, o programa Disque Árvore, realizado numa parceria entre Prefeitura e a Saev Ambiental, tem incentivado o plantio de árvores nas calçadas e já viabilizou, até agora, o plantio de 880 mudas no município.De acordo com o departamento de Meio Ambiente da autarquia, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2017, a iniciativa registrou um total 597 solicitações de plantios, vindas de residências, comércios e indústrias.Para o superintendente adjunto e responsável por implementar o projeto no município, Eng. Marcelo Marin Zeitune, o Disque Árvore é um importante auxílio no aumento do índice arbóreo da cidade. “Criamos o serviço pensando em melhorar a arborização urbana. Chamamos a atenção da população, que abraçou a iniciativa, e as solicitações de plantios só aumentam”, destacou.Marcelo ainda ressalta que o trabalho de plantio gratuito de mudas beneficia não só o meio ambiente, mas também os munícipes que desejam plantar uma ou mais árvores nas calçadas de suas casas, mas não sabem como fazê-lo corretamente ou não querem gastar com a mão de obra ou com a aquisição de uma muda.Como funcionaAo solicitar o plantio, é gerada uma ordem de serviço, na qual constam as informações pessoais do interessado. Logo após, é feita uma análise por uma equipe especializada sobre a fiação elétrica existente no local. O morador escolhe entre as opções de mudas oferecidas e é feito o agendamento do plantio.Uma equipe da Saev Ambiental leva a muda até a residência, faz a abertura do quadro na calçada e planta a árvore. A muda é adubada e a equipe da autarquia instala uma estaca de madeira, que auxilia na condução correta do tronco. A partir daí os cuidados ficam por conta dos moradores.O serviço pode ser acionado pelos números de telefone 0800-771-1950 ou (17) 3405-9195, ou ainda pelo atendimento pessoal, na rua Pernambuco, nº 4313, das 8h às 16h.EspéciesAo todo são oferecidas sete opções de mudas para o plantio em calçadas, sendo duas de pequeno porte para o lado próximo à rede elétrica: Ipê Amarelo do Cerrado e Magnólia; quatro de médio porte para o lado oposto da rede elétrica: Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca e Pata-de-vaca; e a Aroeira-pimenteira, que pode ser plantada em ambos os casos.As mudas fornecidas pela Saev provêm do Viveiro Municipal, localizado no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”.