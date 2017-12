Cerimônia reuniu 95 formandos, em cursos oferecidos pela Prefeitura, por intermédio do programa de inclusão digital do CTMO e pelo Espaço Empresarial/Senac

publicado em 15/12/2017

O prefeito João Dado lembrou que "com um mercado de trabalho competitivo, a qualificação profissional tem um importante papel na vida de quem busca um novo emprego (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Com o auditório do Centro do Empreendedor completamente lotado, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, realizou na noite de quinta-feira (14), a cerimônia de formatura dos cursos do CTMO - Centro de Treinamento de Mão-de-Obra “Altino Regiani” e do Espaço Empresarial "David Mendonça Pontes", em parceria com o Senac.O ato contou com as presenças do prefeito João Dado, do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior; do diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira; do gerente do Espaço Empresarial, Ricardo Zacarelli, e da gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Baltazar Godói, além do assessor do deputado Carlão Pignatari, Luciano Liébana, professores dos cursos e familiares dos formandos.O prefeito João Dado lembrou que "com um mercado de trabalho competitivo, a qualificação profissional tem um importante papel na vida de quem busca um novo emprego. Mesmo que algumas áreas estejam com poucas oportunidades de trabalho, há setores com diversas vagas disponíveis, mas faltam candidatos que atendam às exigências, por isso a nossa preocupação em oferecer cursos técnicos, que fazem toda a diferença na hora de entregar um currículo".O secretário Flávio Piacenti Junior parabenizou a todos os formandos e colocou toda a estrutura do Centro do Empreendedor à disposição, "para a realização de outros cursos ou mesmo investimentos na abertura do próprio negócio, com segurança e máxima informação sobre as perspectivas do mercado", disse.A diretora do Senac, Eliane Godói falou da importância da parceria, "que permite oferecer cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para capacitar e preparar os participantes que estão em busca de novas oportunidades. No Senac de Votuporanga, o programa de gratuidade atinge quase 80% das vagas e isso quer dizer inclusão social, geração de renda e, consequentemente, uma vida melhor para cada participante", afirmou.Foram certificados pelo CTMO, 76 formandos dos cursos de Informática para Iniciantes e para Internet, dentro do Projeto do CATIS - Centro de Inclusão Digital - 2ª Edição, que é desenvolvido inteiramente pela Prefeitura. "Pelo Espaço Empresarial, em parceria com o Senac, foram 19 formandos dos cursos de Costura e Vitrinismo, duas atividades com grande potencial de absorção pelo mercado, já que são áreas que sempre estão em ebulição, num momento em que o comércio e indústria estão investindo na imagem de suas lojas e show room", destacou Ricardo Zacarelli Lopes, gerente do Espaço Empresarial.