Recurso de R$ 150 mil virá da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo para efetuar melhorias na praça esportiva para Jogos Regionais de 2018

publicado em 19/12/2017

Votuporanga já está se planejando para receber os Jogos Regionais de 2018. O prefeito João Dado, e o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, estiveram com o secretário adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Silvio Garcia Junior, para assinatura do convênio de R$ 150 mil que serão utilizados na reforma do Complexo Esportivo Mário Covas e do Campo de Futebol Luiz Carlos Toloni, localizados na região norte da cidade.

No projeto constam reforma dos vestiários e alambrados do campo de futebol, vestiários e banheiros do Ginásio Mário Covas, cobertura das canchas de malha e bocha com forro de PVC, reforma de parte do piso, instalação de um placar eletrônico grande e moderno e pintura geral. As melhorias também irão atender mais de 600 alunos das aulas de Hidroginástica, uma das modalidades esportivas da Prefeitura com maior quantidade de alunos matriculados.