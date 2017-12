A entidade sem fins lucrativos promoveu o 1º Natal Solidário e entregou 200 presentes para crianças e adolescentes na manhã deste domingo

publicado em 17/12/2017

A manhã deste domingo (17) foi de solidariedade no Lar Frei Arnaldo, em Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da Redação

A manhã deste domingo (17) foi de solidariedade no Lar Frei Arnaldo, em Votuporanga. A entidade sem fins lucrativos promoveu o 1º Natal Solidário e entregou 200 presentes para crianças e adolescentes na presença do Papai Noel e da Mamãe Noel. Pais e familiares também estiveram presentes e desfrutaram de uma grande festa com cachorro-quente, guaraná e muitas brincadeiras.

Uma das voluntárias da entidade, Cidinha, contou para o A Cidade que esse foi o primeiro ano da campanha. “Tiramos fotos das crianças e adolescentes com uma plaquinha, nelas eles escreveram o que gostariam de ganhar do Papai Noel. Pedimos ajuda da população e neste domingo conseguimos realizar o sonho de 200 atendidos”, contou.

O 1°º Natal Solidário contou com a parceria dos Amigos do Bem, trabalhadores da instituição e do Instituto Federal de Votuporanga, por meio da equipe de Robótica da instituição, a Star Bots e a The Sixties, criadas pela voluntária Isabel Cristina Passos Motta. A entidade atende às quartas-feiras e aos sábados cerca de 120 crianças de 0 a 15 anos com recreações e alimentações. Já na equipe de robótica são cerca de 30 adolescentes participantes.

Lar Frei Arnaldo

O Lar Frei Arnaldo é uma entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos localizada na região Sul da cidade, especificamente no bairro São João. O objetivo da entidade é promover e estimular o desenvolvimento de ações socioassistenciais, potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, visando preencher o tempo ocioso das crianças e jovens.

A entidade localiza-se na rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3284, bairro São João. Telefone: (17) 3422- 8507.