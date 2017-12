Os padrinhos poderão adotar as cartas e entregar os presentes até esta sexta-feira (15)

publicado em 13/12/2017

Da Redação

A Campanha Papai Noel dos Correios está chegando ao fim e ainda restam 15 cartinhas para serem adotadas até o momento em Votuporanga. De acordo com os Correios, 211 cartas foram recebidas na cidade dentro dos critérios da campanha, sendo que 196 foram adotadas. Os padrinhos poderão adotar as cartas e entregar os presentes até esta sexta-feira (15).

A empresa afirmou que qualquer pessoa pode ser um padrinho. Para isso, basta ir até a agência dos Correios de Votuporanga, ler as cartinhas disponíveis e escolher a que deseja adotar. Não existe limite de cartinhas para adoção. Em seguida, deve levar o presente na agência até o dia 15 de dezembro.

“Os presentes são entregues exclusivamente pelos Correios. Não há uma data específica para a entrega, pois, os presentes são recebidos na agência de Votuporanga e inseridos no próprio fluxo postal da unidade para entrega, à medida que vão chegando. Não é permitida a entrega direta do presente pelo padrinho às crianças e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança não é informado ao padrinho. Além de ser uma forma de preservar a identidade das crianças, é uma forma de manter a magia do Natal, pois para a criança, a figura do Papai Noel está por trás dessa entrega tão especial”, explicou a empresa.

Os Correios afirmaram que o objetivo da campanha é responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Geralmente, os pedidos são de brinquedos, material escolar e roupas.

“Outros itens solicitados poderão ser avaliados. Os pedidos de alimentos ou cestas básicas são desclassificados. Além disso, é selecionada apenas uma carta por criança. A adoção na campanha é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas nas agências próprias dos Correios para adoção. Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados pela empresa”, informaram os Correios.

Em Votuporanga, o presente deve ser levado pelo padrinho na agência da rua Mato Grosso, 3.263, Santa Eliza.