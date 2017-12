As lojas do Centro de Votuporanga, bancos, supermercados e restaurantes vão funcionar em horário especial.

publicado em 23/12/2017

O comércio estará aberto em horário especial, hoje das 9h às 18h e amanhã, as lojas estarão abertas das 9h às 15h (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da RedaçãoCom o fim de semana e feriado de Natal, as lojas do Centro de Votuporanga, bancos, supermercados e restaurantes vão funcionar em horário especial. Os atendimentos voltam ao normal na terça-feira (26).As repartições públicas da Prefeitura de Votuporanga não funcionarão na segunda-feira. Na terça-feira, o expediente terá início ao meio-dia, seguindo o funcionamento normal nos demais dias da semana.O Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não abrirá neste fim de semana (23, 24 e 25), retornando ao funcionamento normal também na terça-feira, ao meio-dia.O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá aberto ao público hoje, das 8h às 17h, mas fechará no domingo e segunda-feira. A abertura também será na terça-feira, ao meio-dia.O comércio estará aberto em horário especial. Hoje, a população pode ir às compras das 9h às 18h. Já amanhã, as lojas estarão abertas das 9h às 15h.Serviços de urgência e emergênciaA população poderá contar com os serviços de emergência prestados no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Saev Ambiental também atenderá em esquema de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.Na segunda-feira de Natal, as agências bancárias estarão fechadas e os atendimentos retornam ao normal no dia seguinte (26).O Poupatempo e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o Detran.SP, também terão horário diferenciado. Hoje, o local funcionará normalmente. Na segunda-feira (25), estará fechado e na terça-feira (26) abrirá a partir das 12h.Porecatu: o supermercado fica aberto, hoje, até as 22h. Amanhã, funcionará das 7h às 16h. Na segunda-feira, não funcionará. O atendimento volta ao normal na terça-feira.Santa Cruz: o supermercado fica aberto, hoje, até as 22h. No domingo, até as 16h. Na segunda-feira, não abre. Na terça-feira, o atendimento volta ao normal, das 6h30 às 21h.Proença: hoje, o supermercado abre das 8h às 21h. No domingo, das 8h às 16h. Na segunda-feira, não abre. Na terça-feira, o atendimento volta ao normal, das 8h às 21h.Laranjão: neste sábado, o supermercado abre das 7h às 22h. Na véspera de Natal, das 7h às 16h. No feriado, a loja estará fechada. O atendimento retorna na terça-feira.Camilla’s: o restaurante funciona em horário normal neste sábado, das 11h às 14h30. No domingo e segunda-feira não haverá atendimento. O funcionamento volta ao normal na terça-feira e vai até sábado, das 11h às 14h30.Filó: hoje, o restaurante abre normalmente, das 10h às 23h. A partir de domingo, os funcionários estarão de férias até o dia 15 janeiro. O local estará fechado porque passará por reforma para melhor atender os clientes no próximo ano.Garfu’s: hoje, o restaurante funcionará das 11h às 14h30. No domingo, não abre. Na terça-feira, o funcionamento volta ao normal, das 11h às 14h30.Recanto Gaúcho: neste sábado, domingo e segunda-feira, o restaurante funcionará das 11h15 até as 15h. Na terça-feira, o funcionamento volta ao normal, das 11h15 às 14h30.Skinão: hoje e amanhã, o Skinão funcionará das 11h às 15h. Na segunda-feira e terça-feira, o local estará fechado. Já na quarta-feira, o funcionamento volta ao normal, das 11h às 15h.(Colaborou Gabriele Reginaldo)