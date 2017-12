Cidade

Comércio estará aberto neste fim de semana

Abertura marca o encerramento do horário especial de fim de ano; no sábado (23/12), lojas ficarão das 9h às 18h, no domingo, das 9h às 15h

publicado em 22/12/2017

Quem deixou para comprar o presente de Natal na última hora encontrará o comércio de Votuporanga aberto em horário especial neste fim de semana. As lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga funcionarão das 9h às 18h neste sábado (23/12) e das 9h às 15h no domingo (24/12). Neste sábado (22/12), às 10 horas, na Concha Acústica, a ACV também sorteará dois vales-compras de R$300, totalizando os seis vales-compras sorteados neste mês. O carro e as duas motos zero quilômetro da campanha “Presentes dos Sonhos” serão sorteados no dia 3 de janeiro. Os cupons da campanha serão distribuídos até o dia 30 de dezembro. “Os lojistas se prepararam o ano todo para este período. Abrimos em horário especial desde o dia 11 de dezembro. Durante a semana, das 9h às 22h durante a semana e nos sábados das 9h às 18h”, comentou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV. As lojas ficam abertas nesta sexta-feira (22/12) até às 22h. Será o último dia da programação “Festividades na Concha”, promovida pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. O público poderá assistir às 20h30, na Concha Acústica, o Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica e Coral “Canto Livre”.

