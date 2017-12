Os moradores e comerciantes da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos sofreram mais uma vez com a chuva

publicado em 19/12/2017

Adriano Boni Filassi é proprietário de uma loja de roupas e calçados localizada na rua Padre Izidoro (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoOs moradores e comerciantes da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos sofreram mais uma vez com a chuva. Na manhã de ontem, eles estavam contabilizando os prejuízos causados pelo temporal.De acordo com Adriano Boni Filassi, proprietário de uma loja de roupas e calçados localizada na rua Padre Izidoro, cerca de R$ 3 mil foram perdidos por conta da chuva. “Tenho duas lojas aqui na rua. Aqui inundou bastante e deu um metro de água com barro. Eu fiquei sabendo ontem à noite e não conseguia vir aqui. Então, vim bem cedo para limpar. É uma sensação de impotência, porque não tem o que fazer, tem só que esperar a água abaixar e ver quais foram os prejuízos”, disse o comerciante.O cabeleireiro Aparecido Donizete da Silva se mostrou inconformado por passar mais uma vez pela mesma situação. Ele contou ao A Cidade que fica preocupado toda vez que chove no local. “Já começaram a obra e já pararam. Toda chuva é complicada pra gente, porque tem enchente. Aguentamos isso por muito tempo e queremos uma resposta de quando vai melhorar”, reivindicou.A Prefeitura de Votuporanga informou que no início deste mês o prefeito João Dado anunciou que está em negociação a liberação de R$ 10 milhões de uma linha de financiamento com a Caixa Econômica Federal para a obra anti-enchente.“Parte deste recurso será utilizado para obras de canalização que resolverão definitivamente os problemas com escoamento de água nas vias do bairro Vila América, entre elas a avenida José Silva Melo. O compromisso assumido pelo prefeito João Dado é de concluir essas obras até o final de seu mandato e, com isso, solucionar um problema que se arrasta há cerca de 30 anos”, explicou o Executivo.(Colaborou Gabriele Reginaldo)