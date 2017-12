Neste ano, o bom velhinho da Converd apareceu na última terça-feira (19); as pessoas poderão vê-lo até a próxima terça-feira (26)

publicado em 23/12/2017

Faz três anos que Robson Alves se veste de Papai Noel enquanto trabalha como coletor (Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação





Levar a alegria pelas ruas da cidade enquanto trabalha. E ssa é a rotina de Robson Alves, de 35 anos, coletor de lixo na empresa Converd. Há três anos ele se veste com as roupas do Papai Noel e faz o seu serviço. Neste ano, o bom velhinho apareceu na terça-feira (19) e continuará até a próxima terça-feira (26).

Em entrevista ao A Cidade, ele contou que trabalha há cinco anos como coletor e a ideia surgiu no segundo Natal de trabalho, quando perguntaram se ele poderia se transformar no Papai Noel. “Todos os meus companheiros de trabalho falaram que não tinham coragem de se vestir assim e eu disse que teria. Então, me deram a roupa e, agora, todo ano eu corro assim”, disse.

Robson Alves disse que é emocionante ver a alegria das pessoas, de crianças até idosos. “Eu faço sucesso com todas as pessoas. Eu aceno pras pessoas e paro pra tirar fotos. As pessoas param os carros pra me chamar. É um prazer enorme e não tem como explicar quando vejo as crianças acenando, tanto pra mim quanto pra minha equipe do caminhão. Isso serve pra relembrar o espírito natalino”, afirmou o coletor.