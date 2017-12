O incidente foi registrado na rotatória entre as avenidas Horácio dos Santos e Mário Pozzobon; Prefeitura já interditou o local

publicado em 14/12/2017

A Prefeitura ainda informou que nenhum acidente foi registrado no local até o momento (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoQuem passa pela rotatória entre as avenidas Horácio dos Santos e Mário Pozzobon pode observar placas de sinalização para isolar uma parte da calçada que estava com uma cratera. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, o problema no local foi ocasionado por conta de uma infiltração após as chuvas dos últimos dias.A Secretaria de Obras já esteve no local para atuar na prevenção para que não ocorram problemas no futuro, como, por exemplo, um desabamento. “A infiltração registrada na rotatória entre as avenidas Horácio dos Santos e Mário Pozzobon já foi resolvida com a construção de uma nova boca de lobo”, explicou o Executivo.A Prefeitura ainda informou que nenhum acidente foi registrado no local e que alertas estão sendo feitos para pedestres e motoristas até a conclusão das obras.“Neste período de reparos, para alertar motoristas e pedestres, placas de sinalização foram colocadas temporariamente no local. Parte do aterro cedeu na última semana com as fortes chuvas e imediatamente a Secretaria Municipal de Obras esteve no local para iniciar os reparos necessários”, afirmou a Prefeitura.Segundo o Executivo, a previsão é que os reparos no calçamento, guia e sarjeta do trecho sejam concluídos até meados da próxima semana.A avenida Mário Pozzobon foi inaugurada em dezembro do ano passado. A obra tem 12 quilômetros de extensão. Segundo a Prefeitura, o valor da obra foi de R$ 1.956.907,97, em parceria com o Governo Federal. A contrapartida foi de R$ 494.407,99. A avenida Horácio dos Santos também foi inaugurada em dezembro do ano passado. A duplicação da avenida contou com investimento de R$ 1,5 milhão.O prefeito João Dado segue em busca de recursos para a inter-ligação das avenidas. De acordo com a Prefeitura, a obra “possibilitará a concretização de uma importante diretriz viária da cidade que facilitará o acesso às regiões norte e leste”.(Colaborou Gabriele Reginaldo)