publicado em 23/12/2017

Na área de embarque, os usuários podem aguardar pelos embarques nas acomodações das longarinas. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da RedaçãoO fim de ano chegou e diversas pessoas já se programaram para visitar familiares e amigos. No Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida”, de Votuporanga, a expectativa é que cerca de 450 pessoas passem pelo local por dia.De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, os lugares mais procurados pelos votuporanguenses neste ano foram cidades dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, bem como a capital paulista e outros municípios do Estado de São Paulo.Além disso, tem as pessoas que também chegam à cidade, como é o caso de Kauane Leite, que mora em São Bernardo do Campo e veio visitar a família. “A rodoviária daqui é importante, principalmente, pelo fato de que no caminho que eu faço pra cá, algumas pessoas descem nos trevos, ou em postos de gasolina, mas aqui eu tenho a segurança da rodoviária”, disse a universitária.Para atender toda a demanda, o Terminal Rodoviário funciona durante 24h e conta com monitoramento eletrônico. “O local possui oito câmeras para evitar ocorrências e garantir maior segurança de quem transita pelo local”, explicou o Executivo.Na área de embarque, os usuários podem aguardar pelos embarques nas acomodações das longarinas. A rodoviária conta também rampas de acessibilidade e espaço de convivência com mesas, cadeiras, bancos e guarda-volumes.(Colaborou Gabriele Reginaldo)