Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro são exemplos de que Natal é todo dia; alimentos foram repassados para Serviço de Nutrição e Dietética

publicado em 22/12/2017

Nesta semana, eles doaram 30 quilos de macarrão para a Santa Casa de Votuporanga, coroando toda a solidariedade de 2017 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Seu Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro são exemplos para Votuporanga. O casal vivencia o Natal todo dia, dedicando suas vidas a fazer o bem. Nesta semana, eles doaram 30 quilos de macarrão para a Santa Casa de Votuporanga, coroando toda a solidariedade de 2017.Os alimentos foram entregues na véspera de Natal para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias. A iniciativa faz parte do projeto “O amor em ação” realizado mensalmente em diversas entidades da cidade, incluindo a Santa Casa.Antônio Rubens contou que recebe muitas contribuições devido ao trabalho voluntário no Vilarejo de Nossa Senhora da Glória, em Minas Gerais. “Buscamos ajudar a todos, separando alimentos para as diversas Instituições. Distribuímos macarrão para asilos, creches e tantos outros locais que necessitam, incluindo o Hospital”, afirmou.Juntos, eles acreditam no poder da solidariedade. “É muito importante dar o exemplo, para que todos se incentivam a contribuir. Desejamos um feliz Natal e Ano Novo e que possamos pensar na necessidade dos irmãos diariamente, movidos pelo bem”, destacou Eva.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal. “Nos faltam palavras para agradecer todo auxílio. Eles demonstram amor em cada doação, oferecendo o melhor deles para cada paciente. Obrigado por tudo que fazem”, concluiu.