As festividades de fim de ano da cidade tem entrada gratuita e serão realizadas no Parque da Cidade (Chopplândia)

publicado em 21/12/2017

Valentim Gentil será palco de um dos maiores eventos de réveillon do interior paulista: as festividades de final de ano do Município, que acontecem no dia 31 de dezembro de 2017, a partir das 22 horas, no Parque da Cidade (Chopplândia), com entrada gratuita.

A festa promete celebrar a chegada de 2018 em grande estilo: com show da renomada dupla sertaneja Carreiro & Capataz e um grande espetáculo pirotécnico, que promete iluminar o céu de Valentim Gentil e emocionar todo o público presente.

As festividades de final de ano da cidade estão sendo promovidas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Valentim Gentil, com apoio financeiro do Governo Federal, que destinou recursos por meio do Ministério do Turismo.

A expectativa é trazer para a cidade milhares de turistas. E atrativos não faltam, já que a festa será um dos principais eventos no dia de réveillon, em um dos mais belos parques da região, com show renomado e, principalmente, portões abertos.

De acordo com a Prefeitura, as festividades de final de ano do município têm como objetivo proporcionar lazer e entretenimento para a população e visitantes, além de estimular e incentivar o turismo regional e local, gerando mais oportunidades de trabalho e renda na cidade, que oferece boa estrutura nos setores hoteleiro, gastronômico e outros.