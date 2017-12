Rafael Elias da Silva Costa, conhecido como Peleleco, dirigia veículo quando houve colisão na Assis Chateubriand. Três pessoas ficaram feridas.

publicado em 22/12/2017

Dianteira do carro que cantor de pagode dirigia ficou destruída (Foto: Olímpia 24 Horas/Divulgação)

Um cantor de pagode morreu após bater o carro que dirigia em um veículo na madrugada desta sexta-feira (22), na rodovia Assis Chateubriand, em Olímpia (SP).Segundo o Corpo de Bombeiros, Rafael Elias da Silva Costa, conhecido como Peleleco, dirigia o carro quando houve a colisão frontal com outro veículo.Ele estava acompanhado da filha, de 10 anos, que passou por exames e permanece internada sem riscos.Peleleco chegou a ser socorrido com uma fratura no fêmur, foi levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas na colisão, mas não tiveram o estado de saúde divulgado.O trecho não chegou a ficar interditado e a causa do acidente será investigada pela polícia.Fonte: G1