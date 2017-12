Evento é aberto a toda a comunidade a partir das 9h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

publicado em 14/12/2017

A audiência pública municipal de monitoramento e avaliação do Plano Municipal da Educação (PME) de Votuporanga será realizada neste sábado (16/12), às 9 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O evento chegou a ser marcado para acontecer no dia 25 de novembro, mas precisou ser cancelado em virtude do falecimento, naquela data, do vereador Valentim Elcio Curti.

Durante a audiência, serão apresentados os dados obtidos na análise do cumprimento das metas e estratégias previstas pelo PME até o presente ano, bem como os indicadores que nortearão as ações programadas para os próximos anos de vigência do documento.

Na ocasião, também será cedido espaço para discussões em prol de melhorias do PME, que consiste num importante recurso para a condução de políticas públicas de educação no município.

O Relatório Preliminar de Avaliação e Monitoramento do PME (2015-2017) pode ser acessado na íntegra, por meio do link: https://goo.gl/JmMvUw. Na página, também está disponível um formulário de consulta pública, que pode ser preenchido, de forma anônima ou identificada, por qualquer cidadão que desejar contribuir com a redação do documento.