publicado em 15/12/2017

Matheus e Ferracini (Foto: Reprodução/Facebook)

Neste domingo, o Baltazar Botequim conta com duas atrações sertanejas ao vivo: a dupla Matheus e Ferracini e o cantor Lucas Bernardo. Mulheres não pagam até as 19h30. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, 3248. Mais informações pelo 3421-9174.Nesta sexta-feira, é promovido um especial Led Zeppelin com a banda A Casa dos Fundos, no Morphine Street Bar. A entrada é no valor de R$15 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.Nesta sexta-feira, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com um especial Coldplay. A banda Paradise é a responsável pelo repertório. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.Neste sábado, a banda Win R.A.R. se apresenta no Morphine Street Bar tocando pop rock nacional e internacional. A entrada é no valor de R$10 e o show começa a partir das 23h. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.Neste sábado, o Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Camilla’s. O repertório é composto de músicas de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e outros mestres do choro. A apresentação é realizada das 12h às 14h. O restaurante fica na rua Goiás, número 3525, no Centro.Neste sábado, o Chalé Acústico de Fernandópolis conta com um especial Engenheiros do Hawaii e rock nacional. A banda 3x4 é a responsável pelas melhores músicas do repertório durante a noite. A entrada é no valor de R$20 até as 22h30. Após esse horário, o valor é de R$25. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.