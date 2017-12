A programação de férias do Cine Votuporanga tem início hoje e segue até o dia 3 de janeiro

publicado em 21/12/2017

O filme Extraordinário, sucesso no mundo todo, será exibido diariamente às 20h, com cópia dublada (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoNesta quinta-feira (21) o Cine Votuporanga traz para a população duas estreias. As Aventuras de Tadeu 2 será exibida diariamente às 18h30, cópia dublada e 3D, já o filme Extraordinário, sucesso no mundo todo, será exibido diariamente às 20h, cópia dublada. A programação de férias do Cine Votuporanga tem início hoje e segue até o dia 3 de janeiro. Na sessão das 22h, o filme Star Wars: Os Últimos Jedi continua em cartaz, também com cópia dublada.Tadeo, pedreiro e aspirante a arqueólogo, é muito aventureiro e sempre se mete em grandes aventuras. Quando ele descobre que o colar do rei Midas, que transformava tudo que tocava em ouro, existiu de verdade, ele logo sai numa jornada com seus amigos rumo a Los Angeles. Mas um problema surge quando Sara, uma de suas amigas, desaparece misteriosamente.Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.