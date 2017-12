A forte chuva registrada na noite de domingo (17) também invadiu o prédio do Velório Municipal “Aldo Zara” de Votuporanga.

publicado em 19/12/2017

No momento do fato, o vigilante responsável pelo local auxiliou às famílias para dar continuidade nas vigílias (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da RedaçãoA forte chuva registrada na noite de domingo (17) também invadiu o prédio do Velório Municipal “Aldo Zara” de Votuporanga. Duas salas onde os corpos ficam expostos ficaram alagadas e um velório precisou ser interrompido. Segundo o chefe do setor, Jovanir Facincani, essa foi a primeira vez que a chuva invadiu o local e os reparos necessários já foram providenciados.Em entrevista para o A Cidade, Jovanir Facincani contou que um velório precisou ser interrompido. “A chuva invadiu as salas 3 e 4 do Velório Municipal e o corpo que estava sendo velado precisou ser levado para outra sala, que após um tempo também foi invadida. Em seguida o corpo foi conduzido para um outro local”, explicou.Ainda de acordo com o chefe do setor, as calhas do Velório Municipal são limpas toda a semana. “O motivo foi a forte chuva mesmo, foram 80 mm em apenas 30 minutos, a maior chuva do ano, por isso aconteceu esse estrago. Já falamos com o setor de obras e as medidas estão sendo providenciadas”, ressaltou Jovanir.Por meio de nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Obras e a Secretaria da Cidade fizeram visitas ao local para analisar as causas do ocorrido e tomar as medidas necessárias. Duas salas foram interditadas para efetuar reparos emergenciais. No momento do fato, o vigilante responsável pelo local auxiliou às famílias para dar continuidade nas vigílias.