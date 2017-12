No total, 45 pessoas fazem parte da Academia; objetivo é desenvolver os valores humanos, políticos e sociais

publicado em 15/12/2017

A presidente da Academia de Letras de Votuporanga, Célia Sarkis, falou com o A Cidade sobre a inauguração de hoje (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da RedaçãoHoje, Votuporanga ganhará uma sede da Academia de Letras do Brasil. Organização Internacional de Cultura sem fins lucrativos, a instituição será instalada durante uma cerimônia solene marcada para às 19h, no Buffet Dalu. Escritores, artistas e personalidades que se destacaram ao longo da vida, em suas áreas de atuação, serão empossados durante o evento. No total, são 45 pessoas que fazem parte da Academia.De acordo com a presidente da Academia de Letras de Votuporanga, Célia Sarkis, o principal objetivo da organização é unir escritores, artistas e cientistas brasileiros para o desenvolvimento de valores humanos, políticos e sociais. “Vamos expandir a possibilidade de discussão e levar para a comunidade as produções das pessoas envolvidas com letras".Escritores, poetas e acadêmicos de Votuporanga e região serão convidados para compor a academia. “O colunista e escritor do A Cidade, Tony Rocha, e a artista plástica Camila Falchi serão alguns dos nomes que passarão a fazer parte da academia”, ressaltou a psicóloga.A Academia de Letras de Votuporanga vai desenvolver projetos nas escolas da cidade, com o intuito de incentivar a cultura. “Votuporanga é uma cidade que investe na cultura, a secretária Silvia Stipp sempre traz eventos culturais maravilhosos. Nosso objetivo é descobrir novos talentos e ensinar cada vez mais os estudantes nas escolas por meio de eventos culturais e saraus”, disse Célia.