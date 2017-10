O sorteio foi realizado na manhã desta quarta-feira (18), às 9h, na Concha Acústica

publicado em 18/10/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Nove votuporanguenses foram contemplados na manhã desta quarta-feira (18) durante o sorteio da campanha de Dia das Crianças da Associação Comercial de Votuporanga, na Concha Acústica. De acordo com a ACV, foram cerca de 250 mil cupons participantes.

O ganhador do prêmio principal, o XBox One, foi Ademar José Dias, que comprou no Supermercado Santa Cruz, em Votuporanga.

Os ganhadores das bicicletas são: Patrícia Linhares da Silva, que comprou na loja O Tubarão; Renan Magossi Violin, que comprou nas Lojas Francini; Olga Emerlinda, que comprou na loja Marisul; Kelly Beraldi Pires da Costa, que comprou na loja De Haro; e Luciana Maricato Berardo, que comprou na loja Mercadão dos Óculos.

Os ganhadores dos patinetes elétricos são: Alessandra D. Galeti, que comprou no Supermercado Porecatu; Wilson Arelido Soares, que garantiu o cupom no Auto Posto Jardim Itália; e Anderson de Oliveira Grijota, que comprou na loja A Jóia. Os prêmios serão entregues no próximo dia 25, às 9h, no auditório da ACV.

Campanha de Natal

Segundo o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, a campanha de Natal já está sendo planejada e está em fase final de aprovação.

“Estamos aguardando apenas a aprovação pela Caixa Econômica Federal que começa no dia 1º de dezembro. Vamos fazer sorteios e estamos aguardando para divulgar a premiação, mas podemos garantir que será uma premiação bastante expressiva e de interesse para o consumidor da nossa região”, afirmou o presidente. (Colaborou Gabriele Reginaldo)