‘As mãos de Nossa Senhora’

“Eu e minha família recebemos o milagre de Nossa Senhora há 20 anos, quando o meu sobrinho sofreu um acidente de trânsito e teve uma fratura exposta na perna em um dia 10 de dezembro e teria que fazer uma cirurgia no dia 26 de dezembro. Na véspera de Natal, ele e a mãe vieram celebrar a data na minha casa e eu e uma irmã fomos à missa, ficamos em frente a Nossa Senhora e pedimos muito para que ele não precisasse operar. Durante a noite o meu sobrinho falava que uma mão estava passando na perna dele e ele não conseguia dormir. Quando fomos ao médico, ele disse que ele não precisaria mais operar. Foi um milagre, uma graça de Deus e intercessão de Maria” – Devanir Figueira da Costa, aposentada.

‘O sinal de Maria’

“Eu passei por um câncer de mama, passei por cirurgia e tratamento por dois anos. Até hoje faço acompanhamento. Quando terminei a fase mais difícil do tratamento, surgiu uma viagem para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde eu recebi a minha graça. Diante da imagem, eu olhei para ela e pedi a confirmação da minha cura para saber que realmente estava curada. Quando eu saí da igreja, olhei para o meu dedo que tinha duas verrugas e elas não estavam mais lá. Foi Nossa Senhora me dando o sinal de que como não tinha nada fora do meu corpo também não tinha nenhuma doença dentro. Eu chorei e tenho certeza que foi um sinal de Maria. Ela intercedeu e me curou” – Marlene Zanco Barbin, comerciante.





