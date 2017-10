Votuporanga, uma cidade do interior paulista com 93 mil habitantes, é palco de um dos maiores eventos literários do Brasil. De 21 e 29 de outubro, a cidade sedia a sétima edição do FLIV - Festival Literário de Votuporanga com uma intensa programação inteiramente gratuita de shows, bate-papos com escritores, sessões de contação de histórias, espetáculos teatrais, palestras, exposição e venda de livros, entre outras atividades.

A realização do evento é da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

O evento tem alcance regional e grande foco no incentivo à leitura junto ao público infanto-juvenil, na faixa etária de 6 a 14 anos. Na edição de 2016, cerca de 80 mil pessoas passaram pelos ambientes do FLIV ao longo dos nove dias de realização, também de 21 a 29 de outubro. Foram cerca de 160 atrações em 125 horas gratuitas de promoção à cultura.

Em seis edições, o festival registrou cerca de 300 mil visitantes de 40 municípios do interior paulista. Já passaram pelo FLIV renomados escritores, como Alice Ruiz, Ricardo Aleixo, Ignácio de Loyola Brandão (Patrono em 2012), Maurício Kubrusly, Marcia Tiburi, Ferréz, Mário Prata, Paulo Lins (Patrono em 2014), Ignácio de Loyola Brandão, Marcia Tiburi e Lourenço Mutarelli.

Neste ano, a autora homenageada pelo festival é a romancista e contista Lygia Fagundes Telles. Considerada uma das maiores expoentes vivas da literatura brasileira, Lygia é membro da Academia Brasileira de Letras e, em 2016, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.

Dentre os escritores com presença confirmada para esta edição estão: Santiago Nazarian, Evandro Affonso Ferreira, Carol Rodrigues, Andréa Del Fuego e Carina Castro. A curadoria do evento é de Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e gestor cultural.

No dia 29 de outubro, o encerramento do festival será protagonizado pelos artistas Luciana Mello e Jair Oliveira, no show "Tributo a Jair Rodrigues", que integra o Circuito Secoop/SP de Cultura.

Em 2017, a estrutura do FLIV contará com toda a arquitetura do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão uma programação recheada de livros, arte, cultura e informação.

Além dos espaços do Centro de Cultura e Turismo, o já tradicional Galpão FLIV abrigará obras literárias dos mais variados estilos. O evento contará ainda com área de Food Park, Feirinha de Livros e Artesanato, práticas esportivas e de meio ambiente, além do Palco Principal, onde serão realizados espetáculos musicais.

A programação completa será divulgada em breve. A promoção do evento é da TV TEM - Globo.