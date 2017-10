Nesta terça-feira (3/10), o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” receberá uma ação educativa, oferecida pela organização social de cultura Catavento Cultural e Educacional, responsável pela gestão de um dos mais renomados museus interativos do país, o Catavento – Espaço Cultural da Criança, sediado na cidade de São Paulo.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, com o Catavento, o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) e a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

As atividades educativas gratuitas acontecem em dois horários, às 10h e a às 13h10, e fazem parte do programa de itinerância da exposição de cartazes “Paisagens Cósmicas – Da Terra ao Big Bang”, criada em 2009, em razão das comemorações do Ano Internacional da Astronomia.

Além da ação educativa, o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” receberá um conjunto de banners referentes aos temas explorados pela mostra, que ficarão expostos ao público votuporanguense até o dia 26 de novembro.

A elaboração e execução do conteúdo apresentado nos cartazes da exposição são do professor, astrônomo e astrofísico Augusto Damineli, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).

A exposição “Paisagens Cósmicas – Da Terra ao Big Bang” nasceu de uma iniciativa do Catavento de divulgar a Astronomia na sociedade, tomando como referência o aniversário de 400 anos das primeiras observações telescópicas do céu feitas pelo cientista Galileu Galilei.

O conteúdo da mostra tem ênfase na educação, no envolvimento do público e no engajamento dos jovens na ciência, contribuindo para a ampliação do acesso ao ambiente expositivo e educacional sobre Astronomia e criando canais de comunicação entre a comunidade e as descobertas científicas a respeito do Universo.

SERVIÇO:

Ação Educativa | “Paisagens Cósmicas: da Terra ao Big Bang”

Local: Centro de Cultura e Turismo - Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” e sala Cinema Cultural

Horários: 10h e 13h10

Evento gratuito | Classificação Livre

Realização: Catavento Cultural e Educacional, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga

Exposição | “Paisagens Cósmicas: da Terra ao Big Bang”

Local: Centro de Cultura e Turismo – Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”

Horários de visitação: de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h; aos sábados e domingos, das 15h às 21h. Até 26/11.

Evento gratuito | Classificação Livre

Realização: Catavento Cultural e Educacional, Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga