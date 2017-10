Foi difícil, mas a equipe de vôlei masculino da Prefeitura de Votuporanga começou bem sua trajetória na 4ª Copa São Paulo Sub 16, ao vencer na última sexta-feira (29), em Jales, o sexteto de Santa Fé do Sul por 2 a 1, parciais de 26-24, 17-25 e 15 -13.

Com esta vitória, sagrou-se campeão da fase sub-regional, da área de abrangência da Inspetoria Regional de Esportes e Lazer na próxima etapa da Copa, que será contra o time campeão da Diretoria Regional de Esporte e Lazer de São José do Rio Preto, em data a ser definida.

O técnico da equipe votuporanguense, Eduardo Néspoli, ficou muito satisfeito com a força da equipe, principalmente em momentos adversos. "Começamos o jogo sacando e bloqueando muito bem, porém, no final do primeiro e terceiro set sempre estivemos três pontos atrás do adversário, momento em que a equipe assimilou as orientações e, com muita garra e técnica, conseguiu a virada".

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga é composta pelos atletas Cesar Henrique, Eduardo Sessolo, João Victor, Julio Cesar, Leonardo Moraes, Lucas Ataildo, Mateus Alves, Matheus Henrique, Rendhel Yuri, Thales Henrique, Victor Hugo e Yuri Junior.

Na próxima fase, provavelmente contra a forte equipe da SMEL de São José do Rio Preto, Néspoli espera ainda mais dificuldades, visto que "é uma das equipes mais fortes do Estado, formada por atletas contratados, vindos de vários pontos do país, chegando a participar do Campeonato Paulista Série Prata, a um passo do profissionalismo". Apesar disso, o técnico acredita que "a equipe está pronta para o confronto e será uma ótima oportunidade para nossos atletas poderem enfrentar adversários de um time deste porte".