publicado em 03/10/2017

Da Redação

A empresa de contact center Vikstar, instalada anexa ao prédio do futuro North Shopping em Votuporanga, está com 500 vagas de empregos abertas para operador de call center. Para participar da seleção é preciso realizar um agendamento, por meio do telefone (17) 99721-0825 ou email seleçãovotuporanga@vikstar.com.br.

Os requisitos para a vaga são: ensino médio completo; ser maior de 18 anos e ter bom conhecimento em informática.





Sobre o trabalho de operador

Tenha uma carga horária de apenas 6h20m por dia e concilie trabalho com estudos ou outra atividade. O cargo é muito atrativo, pois, além de uma jornada de trabalho menor conta com vencimento melhor que o salário mínimo. Isso sem falar em remuneração variável, adicional noturno (em caso de jornada em turnos da noite e madrugada), plano de saúde, plano odontológico, vales transporte e refeição e benefícios como ônibus da empresa para dar mais comodidade e segurança ao funcionário. Uma grande oportunidade para entrar em uma área com grandes chances de evolução profissional.