publicado em 17/10/2017

A Unifev manterá os descontos especiais para quem deseja ingressar no 1º período de 34 diferentes cursos ofertados pela Instituição, em 2018. Graduações como Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Logística, que têm duração de dois anos, continuam com mensalidades de R$ 360.

Os tradicionais cursos de Administração e Ciências Contábeis também estão com mensalidades bastante acessíveis, assim como o de Jornalismo, dentre muitos outros exemplos. Em razão do benefício, no próximo ano os dois primeiros terão o valor mensal de R$ 410, e o último, de R$ 595.

De acordo com o controller da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Paulo Gil Guimarães, o desconto é válido até a conclusão das graduações. Além desse incentivo, a Unifev está disponibilizando, pelo segundo ano consecutivo, o Programa Mútuo Educacional, que possibilita bolsas reembolsáveis de até 50%, sem juros, para os universitários devidamente matriculados na Instituição.

O Mútuo Educacional é um empréstimo concedido em forma de abatimento na mensalidade, criado para dar apoio financeiro aos alunos, cuja renda familiar mensal bruta per capita é de até três salários mínimos. “Ele é válido para todas as graduações ofertadas pelo Centro Universitário de Votuporanga, exceto a de Medicina”, explicou Guimarães.

Na modalidade turno misto, as graduações em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição continuam com a diminuição de 50% no valor das mensalidades. O desconto só é válido para quem cursar os quatro primeiros semestres das graduações citadas, no período matutino. A partir do 5º semestre, as aulas passam a ser noturnas e a mensalidade, integral.

VESTIBULAR

O Vestibular Unifev 2018 será realizado no próximo domingo (dia 22), às 14 horas, em dois locais distintos: Votuporanga (Cidade Universitária) e Iturama –MG (Colégio Objetivo).

As inscrições online para o Processo Seletivo terminam nesta quarta-feira (dia 18), à meia-noite. Após essa data, os interessados deverão se inscrever na Central de Relacionamento de ambos os campi,até às 12 horas do próximo sábado (dia 21). A taxa é de R$ 30, devolvida ao aluno aprovado, no ato da matrícula.

Ao todo, a Unifev possui 37 opções de cursos de graduação. Para conferir quais possuem o desconto ingressante 2018, basta acessar a área de graduação, no site unifev.edu.br. Mais informações ainda podem ser obtidas pelos telefones 0800 015 0228 e (17) 3405-9990.